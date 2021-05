Ο Κεντίρα αποσύρεται στο τέλος της σεζόν (pic & vid)

Παγκόσμιος Πρωταθλητής με την εθνική Γερμανίας, πρωταθλητής σε Γερμανία, Ισπανία και Ιταλία, κάτοχος ενός Champions League. Η καριέρα του Σάμι Κεντίρα είναι μία από τις πλέον αξιοζήλευτες της τελευταίας δεκαετίας, αλλά ήρθε η ώρα να φτάσει στο τέλος της.

Μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της Χέρτα Βερολίνου, στην οποία μετακόμισε μόλις τον περασμένο Φεβρουάριο, ο πολύπειρος Γερμανός χαφ ανακοίνωσε ότι αποσύρεται στο τέλος της σεζόν σε ηλικία 34 ετών, μετά από 14 χρόνια πολλών παραστάσεων και διακρίσεων με Στουτγκάρδη, Ρεάλ Μαδρίτης και Γιουβέντους.

Σε πέντε χρόνια στην ισπανική πρωτεύουσα (2010-2015), ο Κεντίρα σημείωσε 161 συμμετοχές, κατακτώντας το πρωτάθλημα του 2013 και το Champions League το 2014 πριν μετακομίσει στο Τορίνο για χάρη των Μπιανκονέρι. Εκεί κατέκτησε πέντε συνεχόμενες φορές το Scudetto, αλλά προοδευτικά ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς και ακολούθησε πτωτική πορεία, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει ως ελεύθερος και να επιστρέψει σε ομάδα της πατρίδας του.

Με τη φανέλα των Πάντσερ, ήταν μέλος της αποστολής σε δύο Euro (2012, 2016) και τρία σερί Μουντιάλ (2010, 2014, 2018), καταγράφοντας συνολικά 77 συμμετοχές και 7 γκολ, ένα εκ των οποίων απέναντι στην εθνική Ελλάδος στον προημιτελικό του Euro 2012 (4-2).

A legend of the game is retiring. Even though you weren't with us long, thank you for everything, @SamiKhedira! #GemeinsamHertha #HaHoHe pic.twitter.com/wqrrBbQzjs

