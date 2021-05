Ο Κλόζε υποψήφιος προπονητής στην Φορτούνα Ντίσελντορφ

Την θέση του προπονητή αναμένεται να χάσει ο Ούβε Ρόσλερ στην Φορτούντα Ντίσελντορφ και ήδη στην Γερμανία ακούγεται πως υποψήφιος αντικαταστάτης του θα είναι ο Μίροσλαβ Κλόζε!

Ο Ρόσλερ σύμφωνα με τα Γερμανικά δημοσιεύματα θα αποχωρήσει από τον σύλλογο το καλοκαίρι καθώς απέτυχε να ανεβάσει την ομάδα στην μεγάλη κατηγορία.

Σύμφωνα με την Express, το συμβόλαιο του Ρόσλερ λήγει το καλοκαίρι και ο σύλλογος δεν θα ανανεώσει μαζί του. Με μία αγωνιστική να απομένει στην 2η κατηγορία της Γερμανίας, η Φορτούνα είναι στο -5 από την τρίτη θέση που οδηγεί στα μπαράζ και ήδη ο σύλλογος κοιτάζει την επόμενη σεζόν.

Και σύμφωνα με το γερμανικό δημοσίευμα ήδη κοιτάζουν στο πρόσωπο του Μίροσλαβ Κλόζε τον νέο προπονητή. Ο Κλόζε, κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ, εδώ και μια πενταετία εργάζεται ως βοηθός προπονητή, αρχικά στην εθνική Γερμανίας και από πέρυσι στην Μπάγερν, απ' όπου αποχωρεί αυτό το καλοκαίρι και είναι πιθανόν να έχει την πρώτη του ευκαιρία να αναλάβει έναν σύλλογο των επαγγελματικών πρωταθλημάτων.

Miro Klose has received several inquiries from Germany & abroad. His aim is to take over a 1st division team, but a 2nd division team with a good project could convince him. Following Flick to the DFB is an option for Klose, however he tends more towards a head coach role [Bild] pic.twitter.com/awZdRBQKvX

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 18, 2021