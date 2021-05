Οι Βαυαροί κατάφεραν γι' ακόμα μια χρονιά να δείξουν ότι είναι το απόλυτο αφεντικό στη Γερμανία και κατέκτησαν ξανά τον τίτλο στην τελευταία χρονιά της θητείας του Χάνζι Φλικ στην άκρη του πάγκου.

Ο κύκλος του Φλικ ολοκληρώθηκε με την επέκταση της κατάληψης της κορυφής του γερμανικού πρωταθλήματος από τον σύλλογο της Βαυαρίας, όπου ο CEO Καρλ Χάιντς Ρουμενίγκε, αποκάλυψε πως θα υπάρχει και 5ο αστέρι στη φανέλα από τη νέα σεζόν.

«Είναι η επιβράβευσή μας για τα 30 πρωταθλήματα από την ημέρα που ιδρύθηκε η Bundesliga το 1963. Είναι η απόλυτη απόδειξη της συνέπειας της ομάδας μας στο υψηλότερο επίπεδο» είπε ο θρύλος της Μπάγερν.

Όσον αφορά στ' αστέρια που θα βρίσκονται πάνω από το έμβλημα στο σημείο της καρδιάς, το ένα είναι για τους τρεις πρώτους τίτλους, το δεύτερο είναι για την πρώτη πεντάδα τίτλων, το τρίτο για τους 10 τίτλους, το τέταρτο για τις 20 νίκες πρωταθλήματος και το πέμπτο θα αφορά τις 30 κατακτήσεις της Bundesliga.

A fifth star will be added to our kit following our 30th Bundesliga title #MiaSanMeister #MiaSanMia

— CHAMPIONS (@FCBayernEN) May 18, 2021