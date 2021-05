Η δεύτερη εμφάνιση της Μπάγερν για τη νέα αγωνιστική περίοδο διέρρευσε και εντυπωσιάζει. Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που κυκλοφόρησε πρώτο το «Footy Headlines», οι Βαυαροί θα φορέσουν μια μαύρη-χρυσή φανέλα για τα εκτός έδρας ματς τη νέα αγωνιστική περίοδο, με κομψό στυλ και λεπτομέρειες που θυμίζουν αρκετά τη μαύρη φανέλα της εθνικής Γερμανίας.

Τα αποκαλυπτήρια της νέας εμφάνισης θα γίνουν, μάλιστα, ως είθισται στο τελευταίο παιχνίδι της σεζόν, το ερχόμενο Σάββατο (22/5) κόντρα στην Άουγκσμπουργκ.

Δείτε την εντυπωσιακή φανέλα:

Bayern Munich's away kit for next season has leaked!

What do we think?

[Via Footy Headlines] pic.twitter.com/YHckUK9Q46

— Footy Accumulators (@FootyAccums) May 17, 2021