Οπαδός της Μπάγερν την... είπε στον Αλάμπα για την μεταγραφή του στη Ρεάλ (vid)

Μετά από 11 ολόκληρα χρόνια ο Νταβίντ Αλάμπα θα αποτελέσει παρελθόν από την Μπάγερν Μονάχου καθώς τα έχει βρει σε όλα με την Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Αυστριακός αμυντικός, αν κι ακόμα δεν έχει επισημοποιηθεί το deal, θα υπογράψει συμβόλαιο 5ετούς διάρκειας, το οποίο θα πάρει επίσημη μορφή από το καλοκαίρι.

Ωστόσο, η μεταγραφή του Αλάμπα στους «μερένγκες» δεν φαίνεται πως άρεσε και ιδιαίτερα σε έναν οπαδό των Βαυαρών, ο οποίος, με χιουμοριστικό τρόπο, την... είπε στον 28χρονο άσο.

«Αλάμπα, αν θες να παίζεις στην Ρεάλ Μαδρίτης με τον Βινίσιους, καλύτερα έλα να δουλέψεις μαζί μου ως εργάτης», ήταν το σχόλιό του, με τον Αλάμπα να το ακούει και να γελάει.

| A fan outside Bayern’s training ground today:

“Alaba, if you want to go to Madrid and play with Vinicius, better come with me and work as a laborer”. pic.twitter.com/BjR3komwid

— Madrid Zone (@theMadridZone) May 15, 2021