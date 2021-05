Τη φανέλα της Λειψίας θα συνεχίσει να φοράει για τέσσερα ακόμη χρόνια ο Έμιλ Φόρσμπεργκ. Ο Σουηδός χαφ υπέγραψε νέο συμβόλαιο με διάρκεια ως το καλοκαίρι του 2024, όποτε και θα είναι 34 ετών και βάζει «πλώρη» να κλείσει δεκαετία στο κλαμπ που τον έκανε γνωστό στο ευρύ κοινό.

Από το 2015, όταν και η Λειψία τον απέκτησε από τη Μάλμε έναντι 3,7 εκατ. ευρώ, ο Σουηδός χαφ έχει εξελιχθεί σε παίκτη-κλειδί στην ανέλιξη του κλαμπ σε Bundesliga κι Ευρώπη, όντας 5ος σκόρερ, 5ος σε συμμετοχές και 2ος σε ασίστ στη (σύντομη) ιστορία του.

Φέτος, μετράει 9 γκολ και 6 ασίστ σε 38 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και αναμένεται να έχει ηγετικό ρόλο για την εθνική Σουηδίας στο ερχόμενο Euro.

#RBLeipzig Emil Forsberg@eforsberg10 has signed an extension until 2025! pic.twitter.com/zldo7p0piN

— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) May 12, 2021