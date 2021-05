Ολιβερ Καν: «Δεν πρόκειται να πληρώσουμε 100 εκατ. ευρώ για τον Χάαλαντ, έχουμε τον Λεβαντόφσκι»

Η εκπληκτική χρονιά του Έρλινγκ Χάαλαντ, με 37 γκολ σε 38 ματς σε όλες τις διοργανώσεις, έχει κάνει τα μεγαθήρια της Ευρώπης να ενδιαφέρονται για την περίπτωσή του. Δεν ισχύει όμως κάτι τέτοιο για την Μπάγερν.

Οι Βαυαροί, σύμφωνα με τον Όλιβερ Καν, ο οποίος θα αναλάβει χρέη CEO από τον Ρουμενίγκε στο τέλος της χρονιάς διέψευσε κατηγορηματικά τις φήμες περί απόκτησης του Νορβηγού επιθετικού. Όπως μάλιστα, τόνισε η τιμή του Χάαλαντ είναι απαγορευτική για την Μπάγερν.

«Συγγνώμη αλλά όποιος μας συνέδεσε με αυτό δεν καταλαβαίνει την κατάσταση. Ένα πακέτο που κοστίζει – όπως έχουμε ακούσει πάνω από 100 εκατ. ευρώ είναι αδιανόητο αυτή τη στιγμή για την Μπάγερν Μονάχου. Εχουμε τον Λεβαντόφσκι. Ο Ρόμπερτ έχει διετέ συμβόλαιο εδώ. Οι εμφανίσεις τους δε μπορούν να αμφισβητηθούν. Μέχρι στιγμής έχει σκοράρει 39 γκολ στη Bundesliga. Μόνο γι' αυτό δε χρειάζεται να σκεφτόμαστε τον Χάαλαντ σήμερα. Ο Ρόμπερτ μπορεί να διατηρήσει αυτό το επίπεδο για λίγα χρόνια ακόμα» ανέφερε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στη Bild.

