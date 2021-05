«Προφανώς, φεύγω από την Μπάγερν με δάκρυα στα μάτια μου αλλά επίσης ανυπομονώ για το μέλλον μου. Ήρθα εδώ στην ηλικία των 16 από τη Βιέννη και, δεκατρία χρόνια αργότερα, θυμάμαι κάθε στιγμή που έζησα. Αυτό λέει τα πάντα. Ο σύλλογος είναι η οικογένειά μου, το σπίτι μου». Με αυτά τα λόγια, ο Νταβίντ Αλάμπα αποχαιρέτησε επίσημα τους φιλάθλους της Μπάγερν Μονάχου στην επίσημη ιστοσελίδα του κλαμπ. Ο Αυστριακός αμυντικός εξελίχθηκε σε ιστορική φιγούρα για το βαυαρικό κλαμπ, έχοντας βασικό ρόλο στις μεγάλες επιτυχίες του την περασμένη δεκαετία και πλέον, όπως όλα δείχνουν, ετοιμάζεται να συνεχίσει την καριέρα του στη Ρεάλ Μαδρίτης. Εκτός, όμως, από τα δάκρυα, θα κουβαλήσει μαζί του στην ισπανική πρωτεύουσα και μια άνευ προηγουμένου συλλογή τίτλων σε επίπεδο Bundesliga.

Μετά τη μαθηματική εξασφάλιση του 9ου συνεχόμενου τίτλου και 30ου στην ιστορία της Μπάγερν, από τη στιγμή που η Λειψία ηττήθηκε από τη Ντόρτμουντ, ο Αλάμπα κατέκτησε αυτόματα το 10ο πρωτάθλημα σε ατομικό επίπεδο από κοινού με τον Τόμας Μίλερ, επίδοση που αποτελεί νέο ρεκόρ στην ιστορία του γερμανικού ποδοσφαίρου.

Πλέον, ο Γερμανός ηγέτης, ο οποίος παραμένει φυσικά κάτοικος «Allianz Arena», βάζει πλώρη για να κάνει αποκλειστικά δικό του το ρεκόρ, με τη «σαλατιέρα» Νο11 αν η βαυαρική δυναστεία συνεχιστεί και το 2022.

Thomas Muller and David Alaba have become the first players to win 10 Bundesliga titles.

LEGENDS pic.twitter.com/FJCLb4JjeT

— ESPN FC (@ESPNFC) May 8, 2021