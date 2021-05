H Μπάγερν κατέκτησε την Bundesliga για 30ή φορά (pics)

Πρωταθλήτρια Γερμανίας για ένατη διαδοχική σεζόν είναι η Μπάγερν, χωρίς μάλιστα να χρειαστεί να παίξει με την Γκλάντμπαχ (8/5, 19:40). Η ήττα (3-2) της Λειψίας στο Ντόρτμουντ έστεψε και μαθηματικά πρωταθλητές για την τρέχουσα σεζόν (2020-21) τους Βαυαρούς.

Αυτό ήταν το 31ο συνολικά πρωτάθλημα για την ομάδα από το Μόναχο (η 30ή Bundesliga, καθώς το 1932 ήταν Verbandsliga). Το πρώτο της ήταν το 1932 και φυσικά έχει τις περισσότερες κατακτήσεις από κάθε άλλη ομάδα (η Νυρεμβέργη δεύτερη με εννιά, η Ντόρτμουντ τρίτη με οκτώ). Αναλυτικά οι κατακτήσεις της Μπάγερν: 1932, 1968–69, 1971–72, 1972–73, 1973–74, 1979–80, 1980–81, 1984–85, 1985–86, 1986–87, 1988–89, 1989–90, 1993–94, 1996–97, 1998–99, 1999–2000, 2000–01, 2002–03, 2004–05, 2005–06, 2007–08, 2009–10, 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19, 2019–20, 2020-21.

Ο Χάνζι Φλικ φεύγει (τον διαδέχεται ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν) αφήνοντας την Μπάγερν στην κορυφή της Γερμανίας (αφού την περυσινή σεζόν κατέκτησε όποιον διαθέσιμο τίτλο υπήρχε με το 6/6).

Bayern Munich are the 2020-21 Bundesliga champions!

They’ve now won it nine years in a row @brfootball pic.twitter.com/SJNvxP5IsO

— Bleacher Report (@BleacherReport) May 8, 2021