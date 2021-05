Το μεγάλο ταλέντο της Μπάγερ Λεβερκούζεν και του γερμανικού ποδοσφαίρου, ο Φλόριαν Βιρτς, έγινε 18 και το… γιόρτασε με νέο πολυετές συμβόλαιο στις Ασπιρίνες.

Ο γεννηθείς στις 3 Μαΐου του 2003 Γερμανός εξτρέμ, ο οποίος συστήθηκε στην περσινή Bundesliga κι έκτοτε έχει γίνει βασικό στέλεχος της ομάδας του, υπέγραψε επέκταση του επαγγελματικού του συμβολαίου μέχρι το 2026.

Μαζί με τον Τζαμάλ Μουσιάλα της Μπάγερν, αποτελούν τις τελευταίες προσθήκες teenagers του Γιόακιμ Λεβ στην Εθνική Γερμανίας (στην αποστολή για τα προκριματικά του Μουντιάλ τον περασμένο Μάρτιο, δεν έκανε ντεμπούτο) και το μέλλον στα Πάντσερ τους ανήκει.

Florian Wirtz has signed a contract extension on his 18th birthday! pic.twitter.com/3V01PJDLVQ

— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) May 3, 2021