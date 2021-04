Ο Μπέλιγχαμ αποβλήθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του και ζήτησε συγγνώμη από τον κόσμο (pic & vid)

Η Ντόρτμουντ έχοντας για πρωταγωνιστή τον Έρλινγκ Χάαλαντ, κατάφερε να ξεφύγει με τη νίκη από την έδρα της Βόλφσμπουργκ με 2-0. Μία νίκη η οποία την οδηγεί στο να τερματίσει ακόμα πιο κοντά στην πρώτη τετράδα του πρωταθλήματος.

Βέβαια το συγκεκριμένο παιχνίδι θα ήθελε γρήγορα να ξεχάσει ο Τζουντ Μπέλιγχαμ καθώς αντίκρισε την κόκκινη κάρτα για ένα σκληρό μαρκάρισμα. Αυτή ήταν και η πρώτη κόκκινη που δέχεται στην ποδοσφαιρική του καριέρα, με αποτέλεσμα να ζητήσει συγγνώμη από τους συμπαίκτες του αλλά και από τον κόσμο της ομάδας.

«Ήταν καταστροφικό που άφησα χθες την ομάδα με αυτήν την κακή μου απόφαση. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τους φιλάθλους μας και από την ομάδα μου. Θα το χρησιμοποιήσω σαν ένα σημαντικό μάθημα για να γίνω καλύτερος. Πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά που έφεραν αυτούς τους τρεις βαθμούς», ανέφερε χαρακτηριστικά ο 17χρονος αστέρας των Βεστφαλών.

Absolutely devastated to have let my team down yesterday with my poor decision. To the fans and my team, I’m very sorry. I’ll use it as a learning curve to be better. Credit to the lads for bringing home the big 3 points! pic.twitter.com/GjObaYh3gX

— Jude Bellingham (@BellinghamJude) April 25, 2021