Γύρισε με γκολ ο Λεβαντόφσκι, στο -4 από το ρεκόρ του Μίλερ! (vid)

Μπορεί η Μπάγερν να γνώρισε ήττα - σοκ από τη Μάιντζ, ωστόσο η επιστροφή του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι σκόρπισε χαμόγελα. Ο Πολωνός επέστρεψε στη δράση με γκολ, έφτασε τα 36 στη φετινή Bundesliga και θέλει τέσσερα τέρματα για να ισοφαρίσει το ρεκόρ του Γκερντ Μίλερ από τη σεζόν 1971-1972. Πέρυσι, ο Λεβαντόφσκι σημείωσε 34 γκολ και φέτος ελπίζει πως θα καταφέρει να σημειώσει ακόμα περισσότερα, έτσι ώστε να ξεπεράσει τον Μίλερ.

Bayern have lost 2-1 Mainz but their main man Lewandowski is back on the score sheet pic.twitter.com/7E0BuZcJNV

— The Football Lifestyle (@TFL_official1) April 24, 2021