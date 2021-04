«Επίθεση» των ultras της Ντόρτμουντ προς την UEFA: «Υποκριτές, παίζετε το ίδιο βρώμικο παιχνίδι» (pic)

Στη διάρκεια της σύντομης «ζωής» της, η European Super League πρόλαβε να βιώσει την κατακραυγή από σύσσωμο το οπαδικό κίνημα στην Αγγλία, τη Γερμανία και τους απανταχού φιλάθλους στην Ευρώπη. Ωστόσο, τα «πυρά» δεν πέφτουν μόνο προς την πλευρά των 12 μεγάλων, αλλά και προς αυτή της UEFA. Και οι σκληροπυρηνικοί οπαδοί της Μπορούσια Ντόρτμουντ δεν κάνουν διακρίσεις σε θέματα «against modern football», όπως έδειξαν με το πανό που έστησαν έξω από το «Signal Iduna Park».

Οι ultras του συνδέσμου «The Unity» έκαναν επίθεση στην UEFA, όσο και στη γερμανική Ομοσπονδία κάνοντας λόγο για «υποκριτές» και «βρώμικα παιχνίδια», ενώ χαρακτήρισαν το νέο Champions League που θα εφαρμοστεί από το 2024 ως έναν συμβιβασμό προς τους ισχυρούς.

«Ανασχηματισμός Champions League: συμβιβασμός υπέρ εκείνων που δεν γνωρίζουν κανέναν συμβιβασμό.

UEFA, DFB: Υποκριτές, παίζεται το ίδιο βρώμικο παιχνίδι»

