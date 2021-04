Με πυροτεχνήματα γιόρτασαν τον υποβιβασμό της Σάλκε οι οπαδοί της Ντόρτμουντ (vids)

Οι «βασιλικοί μπλε» γνώρισαν την ήττα από την Αρμίνια με 1-0 κι έτσι υποβιβάστηκαν στην Zweite Liga μετά από 31 ολόκληρα χρόνια.

Οι οπαδοί της Ντόρτμουντ, από την πλευρά τους, βλέποντας την «μισητή» τους αντίπαλο να αποχαιρετά την κατηγορία, βγήκαν στους δρόμους και πανηγύρισαν με πυροτεχνήματα

Fireworks over Gelsenkirchen tonight following Schalke’s relegation from the #Bundesliga.

Reliably informed that Borussia Dortmund ultras are responsible ... #S04 #BVB pic.twitter.com/x31JlkIy6s

