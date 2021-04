Αλάμπα για Φλικ: «Μέχρι το τέλος μαζί coach» (pic)

Η νίκη κόντρα στη Βόλφσμπουργκ ξόρκισε τα προβλήματα και τη «γκρίνια» του τελευταίου διαστήματος και έφερε τη Μπάγερν ένα βήμα πιο κοντά στον 9ο διαδοχικό τίτλο στη Bundesliga. Ωστόσο, ήταν αυτά που ακολούθησαν της αναμέτρησης που βρίσκονται στο επίκεντρο της σημασίας. Ο Χάνσι Φλικ, όπως ο ίδιος δήλωσε στα γερμανικά ΜΜΕ, ανακοίνωσε στους παίκτες του μετά το τέλος του ματς ότι έχει ήδη ενημερώσει τον σύλλογο πως επιθυμεί να αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν.

Και στο άκουσμα μιας τέτοιας είδησης, οι παίκτες της Μπάγερν υψώνουν «ασπίδα» στήριξης και πίστης προς τον Γερμανό τεχνικό, ο οποίος τους ένωσε και τους οδήγησε σε ένα μυθικό ημερολογιακό έτος με 6/6 τίτλους σε Γερμανία, Ευρώπη και Κόσμο.

Πρώτος από όλους ήταν ο Νταβίντ Αλάμπα που έσπευσε δημόσια να σταθεί δίπλα στον τεχνικό του. Ο Αυστριακός αμυντικός, ο οποίος μένει επίσης ελεύθερος και αναμένεται επίσης να αποχωρήσει το καλοκαίρι, έγραψε στα social media:

«Μαζί στα τεράστια βήματα. Μαζί στα τελευταία βήματα. Παλεύουμε μέχρι το τέλος μαζί coach»

Huge steps together.

Last steps together.

Fighting till the end coach! pic.twitter.com/fJJj2zoVTC

— David Alaba (@David_Alaba) April 17, 2021