Λείπει ο Λεβαντόφσκι; Κανένα πρόβλημα. Γιατί υπάρχει ο Τζαμάλ Μουσιάλα, ο οποίος ανέλαβε την αποστολή του γκολ για τη Μπάγερν και την εκτελεί άριστα, δίνοντας νίκες και γράφοντας ιστορία. Ο 18χρονος επιθετικός μέσος, μία εβδομάδα μετά το νικητήριο γκολ κόντρα στην Ουνιόν Βερολίνου, πέτυχε για πρώτη φορά στην καριέρα του δύο γκολ σε ένα ματς στο γερμανικό πρωτάθλημα, έφτασε τα 6 στη σεζόν και έγινε έτσι ο νεότερος που το καταφέρνει στα χρονικά της Bundesliga.

Μάλιστα, μόλις ένας teenager τον ξεπερνά φέτος στα Top-5 πρωταθλήματα της Ευρώπης κι αυτός είναι ο Αρνό Καλιμουέντο της Λανς (7).

Jamal Musiala's 2nd of the game makes it 3-1 for Bayern! pic.twitter.com/NTeJUZ8pXK

