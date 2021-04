Με ρεκόρ μεταγραφής στην Γκλάντμπαχ ο Χούτερ το καλοκαίρι (pic)

Ο τωρινός προπονητής της Γκλάντμπαχ, Μάρκο Ρόζε αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τον πάγκο του γερμανικού συλλόγου στο τέλος της τρέχουσας σεζόν. Ο 44χρονος Γερμανός τεχνικός, ο οποίος κατάφερε φέτος να οδηγήσει την Γκλάντμπαχ στο Champions League, ενεργοποίησε τη σχετική ρήτρα στο συμβόλαιό του ώστε να αποχωρήσει ένα χρόνο νωρίτερα από την ομάδα.

Η διοίκηση πάντως από την πλευρά της δεν έμεινε με σταυρωμένη χέρια και κατάφερε με συνοπτικές διαδικασίες να βρει τον αντικαταστάτη του. Αυτός δεν είναι άλλος από τον Άντι Χούτερ, ο οποίος έχει κάνει σπουδαία δουλειά στην Αϊντραχτ Φρανκφούρτης και θα αναλάβει τα ηνία της Γκλάντμπαχ.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το «Kicker», η Γκλάντμπαχ θα πληρώσει 7,5 εκατ. ευρώ στην Άιντραχτ και μάλιστα αν προλάβαινε και την τετράδα του Champions League, το ποσό θα έφτανε τα 10 εκατ. ευρώ.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως το Σάββατο (17/04, 16:30) η Γκλάντμπαχ υποδέχεται την Άιντραχτ, σε ένα ματς που θα έχει έντονο ενδιαφέρον.

OFFICIAL: Eintracht Frankfurt manager Adi Hutter will replace Marco Rose as Borussia Monchengladbach boss this summer pic.twitter.com/I7nAAvDum4

— Goal (@goal) April 13, 2021