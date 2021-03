Η Λειψία συνεχίζει να ενισχύεται μεσούσης της σεζόν με γνώμονα το μέλλον, προσθέτοντας ακόμη ένα… εξαγώγιμο προϊόν στο ρόστερ της. Μετά την απόκτηση του Ντόμινικ Σόμποσλαϊ από τη Ζάλτσμπουργκ τον περασμένο Γενάρη και τη συμφωνία με τον 18χρονο φορ του Άγιαξ, Μπράιαν Μπρόμπεϊ ως ελεύθερο για το καλοκαίρι, οι Ταύροι ολοκλήρωσαν ακόμη ένα deal, ανακοινώνοντας τη μεταγραφή του ταλαντούχου αμυντικού του Στρασβούργου, Μοχάμεντ Σιμακάν.

Ο λόγος για τον 20χρονο στόπερ (ύψους 1,87 μ.), για τον οποίο είχε κάνει κρούση και η Μίλαν στο χειμερινό παζάρι, μέχρι να τραυματιστεί και να στρέψει την προσοχή της στον Φικάγιο Τομόρι.

Ο Σιμακάν υπέγραψε συμβόλαιο ως το καλοκαίρι του 2026, το οποίο θα ενεργοποιηθεί επίσημα από την 1η Ιουλίου κι έτσι θα αποτελέσει τον διάδοχο του Νταγιό Ουπαμεκανό, ο οποίος θα μετακομίσει στη Μπάγερν. Μέχρι τότε, θα συνεχίζει να αγωνίζεται με το Στρασβούργο ως το τέλος της σεζόν, έχοντας καταγράψει ως τώρα 19 συμμετοχές και 1 γκολ.

Welcome Mohamed!

20-year-old defender Mohamed Simakan will join #RBLeipzig on a five-year deal in July 2021 pic.twitter.com/ibGCEzwH2j

— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) March 22, 2021