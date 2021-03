Ο Νορβηγός αστέρας της Ντόρτμουντ ήταν εκείνος που με γκολ στο 90' έσωσε τον βαθμό για την ομάδα του στο ματς του Σαββάτου, όμως, ήταν εκνευρισμένος στο σφύριγμα της λήξης.

Δεν είχε όρεξη για κουβέντες και φιλικά λόγια με αντιπάλους, με αποτέλεσμα απλά να πετάξει τη φανέλα του προς το μέρος του Μέρε που ήθελε την εμφάνισή του και αποχώρησε προς τ' αποδυτήρια...

Δείτε το βίντεο:

Erling Haaland scored twice today but he didn't look happy pic.twitter.com/6hxKaRUvNe

— Goal (@goal) March 20, 2021