Εκείνος έπαιζε με τον Άγιαξ στον πρώτο αγώνα των «16» του Europa League κόντρα στη Γιουνγκ Μπόις. Και ο ατζέντης του, Μίνο Ραϊόλα, ολοκλήρωνε το deal για τη μεταγραφή του στη Λειψία από το ερχόμενο καλοκαίρι!

Ο λόγος για τον Μπράιαν Μπρόμπεϊ, τον 19χρονο θηριώδη φορ του Αίαντα, τον οποίο σύμφωνα με το «Sky Sports» και τον έγκυρο Fabrizio Romano, «έκλεισαν» από τώρα οι Ταύροι για το ερχόμενο καλοκαίρι και μάλιστα, ως ελεύθερο!

Ο ανερχόμενος Ολλανδός στράικερ, κατά πολλούς… νέος Λουκάκου λόγω του στυλ και της σωματοδομής του, προτίμησε να μην υπογράψει νέο συμβόλαιο στον ολλανδικό σύλλογο κι αντ’ αυτού, να συμφωνήσει με τη Λειψία, η οποία ουσιαστικά ψάχνει ακόμα τον διάδοχο του Τίμο Βέρνερ, με το δίδυμο Σόρλοθ-Πόουλσεν να… επιβάλλει ενίσχυση. Έτσι, από του χρόνου ο Μπρόμπεϊ θα αγωνίζεται στη Bundesliga!

Τη φετινή σεζόν, ο γεννημένος στο Άμστερνταμ με ρίζες από τη Γκάνα στράικερ πέτυχε 4 γκολ και μοίρασε 2 ασίστ (11 συμ.) με την πρώτη ομάδα του Άγιαξ, ενώ στις μικρές ομάδες είχε σημειώσει 84 γκολ σε 103 εμφανίσεις! Σε επίπεδο εθνικής ομάδας, ήδη αγωνίζεται με την Κ-19 των Οράνιε.

Brian Brobbey to RB Leipzig, here we go! He’s leaving Ajax and he’ll be joining Leipzig as a free agent starting from next season.

The agreement on personal terms has been reached and Brobbey will play in Bundesliga. #RBLeipzig #transfers

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 11, 2021