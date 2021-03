Άφησε πίσω του τους μικροτραυματισμούς, σταθεροποιήθηκε στο βασικό σχήμα και εδώ και έναν μήνα ο Ντίνος Μαυροπάνος είναι από τους πιο συνεπείς σε απόδοση παίκτες της Στουτγκάρδης. Ο Έλληνας κίπερ έχει πείσει με τις εμφανίσεις του τον προπονητή του, Πελεγκρίνο Ματαράτσο, αλλά και το κοινό και τους ανθρώπους της Bundesliga, η οποία τον συμπεριέλαβε στην τριάδα των καλύτερων πρωτοεμφανιζόμενων για τον μήνα Φεβρουάριο.

Ο 24χρονος σέντερ μπακ ήταν βασικός και στα πέντε ματς των Σουηβών σε αυτό το διάστημα (τρεις φορές σε όλο το 90λεπτο), κατέγραψε ποσοστό επιτυχίας 66% στις συνολικές μονομαχίες και πήρε δύο κίτρινες κάρτες.

Την τριάδα συμπληρώνει ο συμπαίκτης του και ασταμάτητος επιθετικά, Σίλας Γουαμανγκιτουκά, αλλά και ο Μαξένς Λακρουά της Βόλφσμπουργκ.

Μπορείτε να ψηφίσετε τον Έλληνα αμυντικό ΕΔΩ

Two @VfB_int men and @VfLWolfsburg_EN's Mr. Consistency are up for the #BLRookie of the Month award

@DMavropanos

@LacroixMaxence

Silas #Wamangituka

Vote https://t.co/clHgKB6JEL pic.twitter.com/3IEOhYQpvK

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) March 8, 2021