Στα χνάρια του Χάαλαντ ο 17χρονος ξάδελφος του: Σε 37 ματς με την Μόλντε έχει σκοράρει ήδη 64 γκολ! (pic & vid)

Έχει το ποδοσφαιρικό «μικρόβιο» αυτή η οικογένεια δεν εξηγείται αλλιώς! Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο πιο καυτός ανερχόμενος ποδοσφαιριστής στον πλανήτη αυτή τη στιγμή δεν είναι άλλος από τον Ερλινγκ Χάαλαντ.

Ο 20χρονος επιθετικός με τα κατορθώματά του στην Ντόρτμουντ καθημερινά εκτοξεύει την αξία του στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο και ήδη ομάδες όπως Ρεάλ, Λίβερπουλ, Τσέλσι κι άλλα μεγαθήρια της Ευρώπης παραμονεύουν για την απόκτησή του, από τους «Βεστφαλούς.

Στα χνάρια του φαίνεται πως βρίσκεται και ο νεότερος ξάδερφός του, Άλμπερτ Τγιάλαντ και αν κρίνουμε από τις επιδόσεις του σίγουρα θα απασχολήσει την ποδοσφαιρική σκηνή πολύ σύντομα. Κι αυτό διότι ο 17χρονος επιθετικός με ύψος 1.85μ. (!), αγωνίζεται στη Μόλντε και ήδη έχει καταγράψει ασύλληπτα νούμερα.

Συγκεκριμένα, τη φετινή σεζόν μετράει 64 γκολ σε 37 συμμετοχές, κάτι που μεταφράζεται σε 1.72 γκολ ανά ματς! Οπως είναι λογικό στη Νορβηγία μιλάνε πως πολύ σύντομα όχι μόνο θα φτάσει αλλά θα ξεπεράσει και τον ξάδερφο του, Χάαλαντ.

Πάντως και οι δυο ποδοσφαιριστές ξεκίνησαν την καριέρα τους στα τμήματα υποδομής της Μπρουν, πηγαίνοντας στη συνέχεια στη Μόλντε, με τον Χάαλαντ να αγωνίζεται πλέον για λογαριασμό της Ντόρτμουντ. Μένει να δούμε σε ποια ομάδα θα καταλήξει στο άμεσο μέλλον και ο ξάδερφος του, Τγιάλαντ.

Albert Braut Tjåland is Erling Haaland’s cousin. He only turned 17 years old three weeks ago, and yet he’s already scored 64 goals in 37 matches for Molde’s youth team.

That’s an average of 1.72 goals per game. pic.twitter.com/QlAjz5KlDr

