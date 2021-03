Η Μπάγερν έκανε επένδυση για το μέλλον (vid)

Μετά τις μεταγραφές για το καλοκαίρι, Ουπαμεκάνο και Ρίτσαρντς, οι Βαυαροί προχώρησαν σε μία ακόμα προσθήκη με το βλέμμα στο μέλλον. Η Μπάγερν τα βρήκε σε όλα με τη Σεντ Πόλτεν για την απόκτηση του 17χρονου ταλαντούχου μέσου, Εμίλιαν Μέτου. Ο νεαρός χαφ, ο οποίος θεωρείται ως ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στην Αυστρία υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών. Ο νεαρός θα ενταχθεί άμεσα στη Β' ομάδα της Μπάγερν, ωστόσο ο Φλικ σκοπεύει να του δώσει άμεσα ευκαιρίες. «Για μένα ένα όνειρο γίνεται πραγματικότητα. Ολόκληρη η οικογένειά μου είναι οπαδοί της Μπάγερν εδώ και χρόνια και τώρα θα γίνω μέλος αυτού του υπέροχου κλαμπ» τονίζει ο νεαρός μέσος.

Emilian Metu is a good talent from one of the better Austrian academies.

Good on the turn, he’s a tall & strong (1.91m/87kg), left footed, technically gifted DM/CM who relishes physical challenges & reads the game well for his age.

Overall: low risk - high reward. Great signing pic.twitter.com/QcnyPTs2Fs

Taísto (@TaistoFCB) March 2, 2021