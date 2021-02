«Η Ντόρτμουντ πουλάει τον Χάαλαντ στην Ρεάλ για 100 εκατ. ευρώ»

Ο Νορβηγός επιθετικός των Βεστφαλών πρόσθεσε δύο ακόμα τέρματα στο Champions League στην έδρα της Σεβίλλης πριν από λίγες ημέρες κι έτσι παραμένει στο επίκεντρο της προσοχής σε ό,τι έχει να κάνει με ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και υψηλό επίπεδο.

Δεν λίγες οι ομάδες που παρακολουθούν την περίπτωση του για το καλοκαίρι. Στην Ντόρτμουντ ξέρουν ότι πολύ δύσκολα θα μπορέσουν να τον διατηρήσουν στο ρόστερ τους και την επόμενη σεζόν, παρά το γεγονός ότι ο νεαρός επιθετικός δεσμεύεται μέχρι το 2024.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα Παρί Σεν Ζερμέν και Ρεάλ Μαδρίτης είναι οι δύο ομάδες οι οποίες θα δώσουν μάχη για να τον κάνουν δικό τους. Ωστόσο, το προβάδισμα αυτή τη στιγμή το έχουν οι Μαδριλένοι.

Μολονότι τα οικονομικά τους δεν είναι και στην καλύτερη φάση τους, η ομάδα της Μαδρίτης είναι διατεθειμένη να βγάλει από τα ταμεία της 100 εκατ. ευρώ για να τον εντάξει στο ρόστερ της.

Σε περίπτωση που η Ρεάλ καταθέσει μία τέτοια μεγάλη πρόταση, η Ντόρτμουντ δεν θα μπορέσει να αρνηθεί και ο Χάαλαντ θα ετοιμάσει βαλίτσες για Μαδρίτη...

BVB ready to sell Real Madrid target Erling Haaland this summer for around €100M. [@DuncanCastles]

— Infinite Madrid (@InfiniteMadrid) February 19, 2021