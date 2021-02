Ήταν το πρώτο φαβορί εξαρχής. Από την ημέρα της απόλυσης του Λουσιέν Φαβρ, ο Μάρκο Ρόζε έπαιζε πιο «δυνατά» από κάθε άλλον υποψήφιο στα γραφεία της Μπορούσια Ντόρτμουντ, η οποία και απέσπασε το «ναι» του για να αναλάβει τα ηνία του συλλόγου. Αυτό δεν συνέβη τον χειμώνα, αλλά θα συμβεί οριστικά από το καλοκαίρι και τη νέα σεζόν, με τη Γκλάντμπαχ να ανακοινώνει πως ο Ρόζε αποφάσισε να τερματίσει το συμβόλαιό του έναν χρόνο πριν τη λήξη του, για να μετακομίσει στους Βεστφαλούς στο τέλος της χρονιάς.

Φυσικά, εκκρεμεί η παρθενική εμφάνιση των Πουλαριών στη φάση των «16» του Champions League, κατόρθωμα που πιστώνεται στον Ρόζε και του έδωσε ακόμη περισσότερους πόντους για το step-up στην καριέρα του.

Σημειώνεται ότι ο 44χρονος τεχνικός θα ακολουθήσει τα χνάρια του άλλοτε προπονητή του στη Μάιντς, Γιούργκεν Κλοπ.

Marco #Rose has opted to leave Gladbach at the end of the season and join Borussia Dortmund.#DieFohlen pic.twitter.com/sSDDU679gO

— Gladbach (@borussia_en) February 15, 2021