Αρμίνια – Βέρντερ: Οριστική αναβολή λόγω επέλασης του χιονιά (vid)

Ο χιονιάς που περνάει από την Γερμανία και από το Σάββατο έχει «σκεπάσει» αρκετές περιοχές της χώρας, εντάθηκε αρκετά το βράδυ, με αποτέλεσμα το Μπίλεφελντ να είναι εκ των πόλεων που έχουν ντυθεί στα λευκά.

Το γήπεδο δεν υπήρχε περίπτωση να καθαριστεί άμεσα για το ματς που είχε προγραμματιστεί για το απόγευμα (19:00 ώρα Ελλάδας) και έτσι το ματς με την Βέρντερ Βρέμης αναβλήθηκε οριστικά.

Not much green to be seen in Bielefeld this morning

The Arminia staff are doing all they can to ensure that this evening's match can go ahead as planned #werder #dscsvw pic.twitter.com/yBpNiMSZsZ

