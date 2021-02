Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων: Με καθυστέρηση εννέα ωρών ξεκίνησε το ταξίδι της η Μπάγερν για τη Ντόχα (pic)

Το φετινό τουρνουά περιλαμβάνει τη νικήτρια του πρωταθλήματος του Κατάρ 2020 και οικοδέσποινα Αλ Ντουχάιλ και πέντε ηπειρωτικές πρωταθλήτριες: την Μπάγερν που εκπροσωπεί την Ευρώπη, την Aλ Αχλί την Αφρική, την Ουλσάν Χιουντάι την Ασία, την Τίγκρες την Concacaf, και τη νικήτρια του Copa Libertadores, την Παλμέιρας του Αμπέλ Φερέιρα.

Φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου είναι οι Βαυαροί, οι οποίοι όμως φαίνεται πως έχουν ήδη ταλαιπωρηθεί από το ταξίδι τους για την πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα,

Κι αυτό διότι οι παίκτες της Μπάγερν πέρασαν ολόκληρη τη νύχτα στο αεροπλάνο στο Βερολίνο, αφού δεν υπήρχε άδεια για απογείωση. Σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες επιτράπηκε στο αεροπλάνο να απογειωθεί, αλλά με στάση στο Μόναχο επειδή το πλήρωμα έπρεπε να αντικατασταθεί.

Ετσι μετά από σχεδόν εννέα ώρες οι Βαυαυροί ξεκίνησαν το ταξίδι τους για το Κατάρ και τη Ντόχα...

Update:

Following a delayed start in Berlin, we’ve just stopped off in Munich to swap the crew. We will be taking off for Doha shortly.

— FC Bayern English (@FCBayernEN) February 6, 2021