Στουτγκάρδη – Μάιντς: Απίθανος Γουαμανγκιτουκά, διένυσε 80 μέτρα με τη μπάλα και σκόραρε! (vid)

Είναι «καυτός», είναι εντυπωσιακός και ασταμάτητος. Ο Σίλας Γουαμανγκιτουκά, ο κύριος με το… δύσκολο επίθετο, κάνει πράγματα και θαύματα με τη Στουτγκάρδη φέτος, έγινε ο πρώτος παίκτης της στη Bundesliga με 11 γκολ σε 19 αγωνιστικές μετά τον Φρέντι Μπόμπιτς το 1997 και το έπραξε με ένα ασύλληπτο τέρμα.

Ο 21χρονος Κονγκολέζος στράικερ έκλεψε τη μπάλα από την περιοχή των Σουηβών, διένυσε ανενόχλητος όλο το γήπεδο και μπαίνοντας στην περιοχή της Μάιντς, εκτέλεσε ιδανικά για το 2-0, χαρίζοντας το πιο αξιοθαύμαστο από τα γκολ της φετινής σεζόν-αποκάλυψης.

Δείτε το γκολ:

Silas Wamangituka a one man counter attack for Stuttgart.

The 21 year old Congolese MF is a name to tuck away.

pic.twitter.com/Oh9e417duz

— Maximiliano Bretos (@MaxBretosSports) January 29, 2021