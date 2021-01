Στον «αέρα» το μέλλον του Φλικ στην Μπάγερν (pic)

Την περυσινή χρονιά η Μπάγερν κατάφερε να κατακτήσει τα πάντα υπό την καθοδήγηση του Χάνσι Φλικ. Bundesliga, κύπελλο Γερμανίας και φυσικά το Champions League Σε 64 παιχνίδια στον πάγκο των Βαυαρών έως τώρα ο 55χρονος προπονητής μετράει 54 νίκες και μόλις πέντε ισοπαλίες και πέντε ήττες.

Ωστόσο, όπως αποκαλύπτει η γερμανική εφημερίδα «Bild», υπάρχουν αρκετοί λόγοι που μπορούν να οδηγήσουν τον Φλικ σε αποχώρηση από τους Βαυαρούς. Ενας από αυτούς είναι η επικείμενη αποχώρηση του Καρλ Χάιντς Ρουμενίγκε από την προεδρία το ερχόμενο καλοκαίρι.

Ρουμενίγκε και Φλικ διατηρούν άριστες σχέσεις σε αντίθεση με τον Χασάν Σαλιχάμιτζιτς, με τον οποίο ο τεχνικός της Μπάγερν διαφωνεί σε αρκετά θέματα, με κυριότερο τον μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας.

Εκτός αυτού το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Χάνσι Φλικ θα μπορούσε να αποτελέσει παρελθόν το καλοκαίρι από την ομάδα, πριν το τέλος του συμβολαίου του, προκειμένου να αναλάβει την Εθνική Γερμανίας.

Hansi Flick could leave Bayern Munich this summer. He doesn't have a good relationship with Hasan Salihamidžić, the club's sporting director and could be tempted by the German national team. (Source: BILD) pic.twitter.com/Ds9c92ikiA

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 27, 2021