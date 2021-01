Νόιερ: Έγραψε ιστορία φτάνοντας τα 196 clean sheets (pic)

Η Μπάγερν κατάφερε να επικρατήσει εκτός έδρας της Άουγκσμπουργκ με 1-0 με γκολ του Λεβαντόφσκι, σε μια αναμέτρηση στην οποία έγραψε ιστορία ο Μάνουελ Νόιερ. Ο αρχηγός των Βαυαρών έφτασε τα 196 παιχνίδια χωρίς να δεχθεί γκολ, ισοφαρίζοντας έτσι και τον τεράστιο Όλιβερ Καν. Όπως γίνεται αντιληπτό είναι θέμα χρόνου ο Νόιερ όχι απλά να σπάσει το ρεκόρ, αλλά να το κάνει τόσο μεγάλο που κανείς άλλος να μην μπορέσει στο μέλλον να το φτάσει.

Manuel Neuer has equalled Oliver Kahn’s record for most clean sheets in Bundesliga history (196).

