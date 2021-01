Οι φίλαθλοι είναι η ψυχή των ομάδων. Και οι παίκτες της Άιντραχτ Φρανκφούρτης, λίγα λεπτά πριν από την έναρξη του αγώνα με την Σάλκε, αποχαιρέτησαν με λουλούδια, κεριά, σεβασμό και ενός λεπτού σιγής έναν πολύ αγαπητό φίλαθλο της ομάδας, ο οποίος έφυγε από την ζωή μόλις στα 37 του χρόνια.

Eintracht Frankfurt players gave a special tribute to a 37-year-old fan who had passed away before their game pic.twitter.com/4HimTvQcxL

— B/R Football (@brfootball) January 17, 2021