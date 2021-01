Οι Βεστφαλοί θα μπορούσαν να έχουν γυρίσει όλο το ματς κόντρα στην Μάιντς μέσα σε ελάχιστα λεπτά, έπειτα από τις πρωτοβουλίες που πήρε ο Τόμας Μενιέ, σκοράροντας και κερδίζοντας και πέναλτι για την ομάδα του στο 73' και το 75'.

Ο Γάλλος, ωστόσο, δεν είχε συμπαραστάτη και ο Μάρκο Ρόις αστόχησε στο πέναλτι, με αποτέλεσμα να παραμείνει το 1-1 μέχρι τέλους.

«Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από την ομάδα μου... Είχα ευκαιρία στο πρώτο μέρος για να κάνω το 1-0, έχασα και το πέναλτι στο δεύτερο ημίχρονο... Δεν μπορούσα να κάνω τη διαφορά, να δώσω τη νίκη, δεν ήμουν έτοιμος...» είπε ο Μάρκο Ρόις.

Marco Reus:

"I have to apologize to the team. In the first half, I had a huge chance to make it 1-0 and then in the second half with the penalty kick.

I could have decided the game. I wasn't able to do that today, I'm sorry." pic.twitter.com/2uMcc2xTn5

— Borussia Dortmund (@BlackYellow) January 16, 2021