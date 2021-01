Στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν κέρδισε ποτέ την εμπιστοσύνη και την ενεργή θέση στην πρώτη ομάδα. Μέσα από τους δανεισμούς του σε Φούλαμ και Κρίσταλ Πάλας, αλλά και τις 30 συμμετοχές που κατέγραψε με τους Κόκκινους Διαβόλους, όμως, ο Τίμοθι Φοσού-Μενσά έστρεψε πάνω του την προσοχή της Μπάγερ Λεβερκούζεν, η οποία και ολοκλήρωσε την απόκτησή του ως το καλοκαίρι του 2024.

Οι Ασπιρίνες κατέβαλαν το ποσό του 1,7 εκατ. ευρώ για να εντάξουν τον 23χρονο Ολλανδό αμυντικό στο δυναμικό τους κι έτσι σφράγισαν την πρώτη μεταγραφική τους κίνηση στο χειμερινό παζάρι.

