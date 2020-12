Ζήτησε συγγνώμη ο Τουράμ για την απαράδεκτη ενέργεια του να φτύσει στο πρόσωπο τον Πος (pic & vid)

Ο 23χρονος επιθετικός της Γκλάντμπαχ στο ματς με την Χόφενχαϊμ πλησίασε τον Πος, τον έφτυσε στο πρόσωπο και φυσικά αποβλήθηκε.

Λίγες ώρες μετά το τέλος του αγώνα, ο Τουράμ θέλησε να ζητήσει συγγνώμη απ' όλους λέγοντας χαρακτηριστικά πως αποδέχεται τις συνέπειες για την απαράδεκτη ενέργεια του.

«Συνέβη κάτι που δεν είναι στον χαρακτήρα μου και δεν έπρεπε ποτέ να συμβεί. Αντέδρασα με τον χειρότερο τρόπο στον αντίπαλο μου. Συνέβη κατά λάθος και όχι εκ προθέσεως. Ζητώ συγγνώμη απ' όλους. Από τον Στέφανο Πος, τους αντιπάλους μου, τους συμπαίκτες μου, την οικογένεια μου και απ' όλους όσους είδαν την αντίδραση μου. Φυσικά αποδέχομαι όλες τις συνέπειες που μπορεί να έχει η χειρονομία μου», έγραψε χαρακτηριστικά στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Marcus Thuram sent off for spitting at Hoffenheim’s Stefan Posch today - a really petulant move in the middle of a particularly intense moment in the pandemic in Germany & beyond. pic.twitter.com/oW1SbaNU6u

— Get French Football News (@GFFN) December 19, 2020