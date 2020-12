Σύμφωνοι, πρακτικά αν το δούμε ναι ο Λεβαντόφσκι κάνει τη δουλειά του.

Μόνο που ο 32χρονος επιθετικός το 'χει... τερματίσει.

Ύστερα από μια χρονιά όπου σημείωσε σε 47 ματς 55 γκολ, συνεχίζει με σπασμένα φρένα.

Μέχρι στιγμής σε 18 εμφανίσεις έχει ήδη 20 γκολ, πετυχαίνοντας δύο γκολ κόντρα στην Μπάγερ Λεβερκούζεν στην εκτός έδρας νίκης των Βαυαρών με 1-2. Δύο γκολ είχε σημειώσει και στην επικράτηση με 2-1 επί της Βόλφσμπουργκ, ενώ αυτός ήταν ο σκόρερ και στο 1-1 με την Ούνιον Βερολίνου.

Με λίγα λόγια έχει πετύχει και τα 7 γκολ της ομάδας του σιτς τρεις τελευταίες αγωνιστικές στο πρωτάθλημα.

Φυσικά και εντυπωσιάζει αλλά ο ίδιος γράφει ότι... απλά κάνει τη δουλειά του!

I'm just doing my job @FCBayern pic.twitter.com/dHDrFZvFh0

— Robert Lewandowski (@lewy_official) December 19, 2020