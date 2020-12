Σε εποχή που το γεμάτο γήπεδο και ο τρόπος με τον οποίο «έβραζε» το Signal Iduna Park ήταν κάτι δεδομένο, πολύ πριν ο κορονοϊός έρθει και αλλάξει τις ζωές όλων, ο Νούρι Σαχίν είχε βιώσει κάτι απίθανο. Και αυτό, ως αντίπαλος της Ντόρτμουντ κι όχι ως ποδοσφαιριστής που φορούσε τη φανέλα της ομάδας.

Με τον κόσμο προφανώς να μην ξεχνάει όσα πρόσφερε ο ποδοσφαιριστής στον σύλλογο και τις μεγάλες στιγμές που έζησαν μαζί, το Yellow Wall ταρακουνήθηκε και αποθέωσε τον τότε παίκτη της Βέρντερ Βρέμης που παρακολουθούσε και γευόταν κάθε δευτερόλεπτο μπροστά στους τρομερούς οπαδούς της Ντόρτμουντ...

Two years ago today...

The yellow wall gave club legend Nuri Sahin the ultimate salute after he returned to the Westfalenstadion with Werder Bremen pic.twitter.com/OSIIcfOKC3

— Football on BT Sport (@btsportfootball) December 15, 2020