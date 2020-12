Λειψία: Πληρώνει την ρήτρα και αποκτά το μεγάλο αστέρι της Σάλτσμπουργκ Ντομινίκ Σζομποσζλάι (vid)

Μετά τον Χάαλαντ, το νέο «διαμάντι» της Σάλτσμπουργκ ακούει στο όνομα Ντομινίκ Σζομποσλάι. Ο Ούγγρος μεσοεπιθετικός τρέχει μια εξαιρετική χρονιά με 8 γκολ και 9 ασίστ σε 19 εμφανίσεις, ενώ συνολικά έχει σκοράρει 25 γκολ σε 80 ματς!

Μπορεί να δεσμεύεται για ενάμιση χρόνο ακόμα με την Σάλτσμπουργκ αλλά σύμφωνα με το «Sky Sports», δύσκολα ολοκληρώσει το συμβόλαιο του. Κι αυτό διότι ο νεαρός μεσοεπιθετικός βρίσκεται πολύ κοντά στη Λειψία, η οποία θα πληρώσει το ποσό των 25 εκατ. ευρώ που αντιστοιχεί στην ρήτρα του ποδοσφαιριστή για να τον κάνει δικό της.

Μάλιστα, όπως τονίζει το εν λόγω δημοσίευμα ο Σζομποσλάι αναμένεται να μετακομίσει πολύ σύντομα στη Γερμανία και συγκεκριμένα τα Χριστούγεννα προκειμένου να υπογράψει με τη νέα του ομάδα. Πάντως αν τελικά ολοκληρωθεί του «deal» τότε ο 20χρονος άσος θα αγωνιστεί ξανά σε ομάδα της γνωστής εταιρίας ενεργειακού ποτού, Red Bull.

Θυμίζουμε πως ενδιαφέρον για την περίπτωση του έδειξαν οι Ρεάλ, Μπάγερν και Άρσεναλ ωστόσο η Λειψία όπως όλα δείχνουν είναι αυτή η οποία κέρδισε την υπογραφή του.

Rumoured Bayern target Dominik Szoboszlai has decided to join RB Leipzig. Agreement has been reached and move set to be completed before Christmas [@SkySportNewsHD] pic.twitter.com/jeaRuyJ75g

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) December 11, 2020