Το unfair play της χρονιάς από τον Ουαμανγκιτουκά της Στουτγκάρδης (vid)

Μία κίνηση η οποία προκάλεσε την οργή τόσο των ποδοσφαιριστών της Βέρντερ όσο και του κόσμου στη Γερμανία.

Ολα ξεκίνησαν, μετά από μία ασυνεννοησία του κίπερ της Βέρντερ με τον αμυντικό του, ο Ουαμανγκιτουκά βγήκε μόνος του στην αντίπαλη εστία.

Αντί να πλασάρει από το ύψος του πέναλτι, προτίμησε να φτάσει μέχρι τη γραμμή του τέρματος ώστε να περιμένει κάποιον παίκτη της Βέρντερ να κυνηγήσει τη φάση και στη συνέχεια να σκοράρει.

Ενα γκολ το οποίο αποδείχθηκε πολύ σημαντικό, καθώς οι γηπεδούχοι μείωσαν στις καθυστερήσεις σε 1-2, ένα σκορ το οποίο ήταν και το τελικό του αποτελέσματος.

Βέβαια, αμέσως μετά το τέλος του αγώνα Ουαμανγκιτουκά, θέλησε να απολογηθεί γι' αυτή την απερίσκεπτη ενέργειά του...

«Πολύ σημαντική νίκη και 3 βαθμοί. Θα ήθελα ζητήσω ειλικρινά συγγνώμη στη Βέρντερ Βρέμης σε όποιον εκνευρίστηκε».

Silas Wamangituka with one of the most disrespectful finishes you’re ever likely to see pic.twitter.com/d3vw9oLOnj

— Taísto (Quintuple-Winners ) (@TaistoFCB) December 6, 2020