Χάαλαντ: «Ξύπνησα με έκπληξη, νύχτωσε με τέσσερα γκολ» (pic)

Ο Νορβηγός σούπερ σταρ ξύπνησε το πρωί του Σαββάτου μαθαίνοντας πως είναι ο κορυφαίος teenager για το 2020 νικώντας όλους τους υπόλοιπους ταλαντούχους ποδοσφαιριστές της γενιάς του.

Λίγες ώρες αργότερα στο Βερολίνο απέναντι στην Χέρτα, σκόραρε τέσσερις φορές και μάλιστα το έκανε σε διάστημα κάτι παραπάνω από 30 αγωνιστικών λεπτών!

«Ξύπνησα το πρωί με μια όμορφη έκπληξη και νύχτωσε για να τελειώσει η μέρα με τέσσερα γκολ και μια ωραία νίκη» έγραψε στα social media ο Χάαλαντ.

Woke up today to a nice surprise and ending the day with four goals and a nice win! pic.twitter.com/Rb6eA6gkqq

— Erling Haaland (@ErlingHaaland) November 21, 2020