Αρμίνια Μπίλεφελντ - Λεβερκούζεν: Ο Χραντέτσκι στο αυτογκόλ της χρονιάς! (vid)

Σχεδόν κάθε σεζόν συμβαίνει στη Bundesliga ένας κίπερ να χαρίσει μια γκάφα που θα γίνει viral. Για την περίοδο 2020-21, αυτό τον ρόλο ανέλαβε ο Λούκας Χραντέτσκι, ο οποίος πραγματοποίησε ένα «εφιαλτικό» τσαφ στο ματς της Λεβερκούζεν κόντρα στην Αρμίνια Μπίλεφελντ, με αποτέλεσμα να σκοράρει σε βάρος της ομάδας του.

Μετά την πάσα του αμυντικού, ο Φινλανδός τερματοφύλακας των Ασπιρίνων θέλησε να απομακρύνει, όμως, η μπάλα του έπαιξε άσχημο παιχνίδι κι έτσι βρήκε περισσότερο αέρα, στέλνοντας την στα δίχτυα ενώ η αρχική της πορεία έδειχνε ότι θα καταλήξει εκτός εστίας!

Δείτε το απίθανο αυτογκόλ:

Own goal of the century by Bayer Leverkusen goalkeeper Lukas Hradeckypic.twitter.com/tvmxzzIaCc

