Ο Ματς Χούμελς ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη της Μπορούσια Ντόρτμουντ επί της Αρμίνια Μπίλεφελντ, σημειώνοντας δύο γκολ, κάτι που έχει να καταφέρει εδώ και δέκα ολόκληρα χρόνια.

Ο Έρλινγκ Μπράουτ Χάαλαντ, ο οποίος έλειψε από το συγκεκριμένο ματς λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο, ζήτησε από τον συμπαίκτη του, κεντρικό αμυντικό, να σημειώσει το πρώτο του χατ – τρικ.

Η απάντηση του Χούμελς; «Το προσπάθησα, αλλά χρειάστηκε να βγω άμεσα μετά από αυτό (σ.σ. αποχώρησε τραυματίας λίγο πριν από το φινάλε). Ίσως να αφήσω απλά τα χατ – τρικ σε εσένα»!

I tried and had to go out immediately after that. Maybe i just leave the hattricks to you https://t.co/lx6dftcIAH

— Mats Hummels (@matshummels) October 31, 2020