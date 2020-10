Μπάγερν: Σοβαρός τραυματισμός για Ντέιβις

Η Μπάγερν έκανε ακόμα μία σούπερ εμφάνιση, διέλυσε την άμυνα της Αϊντραχτ (5-0) και συνέχισε την ανοδική πορεία της. Ωστόσο, είχε και μία άτυχη στιγμή στο παιχνίδι. Μόλις στο 3' τραυματίστηκε ο Αλφόνσο Ντέιβις και αποχώρησε υποβασταζόμενος. Ο πλάγιος μπακ των Βαυαρών τραυματίστηκε στον αστράγαλο και υπολογίζεται ότι θα χρειαστεί 6-8 βδομάδες, ώστε να επιστρέψει. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να χάσει και όλη τη φάση των ομίλων του Champions League.

Just three minutes into Bayern vs. Frankfurt, Alphonso Davies suffered a nasty-looking injury and had to be helped off the field.

We wish him all the best in his recovery. pic.twitter.com/X5Zbg2MGXh

— Football on BT Sport (@btsportfootball) October 24, 2020