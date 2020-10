Ασταμάτητος Μουκόκο: Το παιδί-θαύμα της Ντόρτμουντ σκόραρε τέσσερα γκολ σε ένα ματς (pics)

Την προηγούμενη Κυριακή (18/10), ο Μουκόκο πέτυχε χατ-τρικ στο ντέρμπι με την Σάλκε. Δεν έμεινε όμως εκεί, καθώς αυτή την αγωνιστική το παιδί-θαύμα της Ντόρτμουντ, βρήκε τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα 4(!) φορές!

Η U19 των «Βεστφαλών» χάρη στην πολύτιμη βοήθεια του Μουκόκο, κατέκτησε τους τρεις βαθμούς, με 6-0 απέναντι στην Έσεν.

Το αξιοσημείωτο της υπόθεσης είναι πως στα τέσσερα παιχνίδια που έχει αγωνιστεί ο νεαρός επιθετικός, έχει σκοράρει 13 τέρματα! Βέβαια, παρά το γεγονός ότι επιθυμεί τόσο ο ίδιος όσο και ο Λισιέν Φαβρ, να αγωνιστεί στην πρώτη ομάδα της Ντότρμουντ, θα χρειαστεί να περιμένουν 27 ακόμη ημέρες, προκειμένου ο Μουκόκο να γίνει 17 ετών.

Μέχρι τότε θα συνεχίσει και κάνει τα δικά του στο γήπεδο...

Nothing to see here, just another 03+1 goal performance from Youssoufa Moukoko in today’s 6-1 U19 victory pic.twitter.com/T9EyxSBxgE

Youssoufa Moukoko is 15.

He's scored 13 goals in four games for @BlackYellow's U19 side at a rate of one every 28 minutes. He is also the team's captain despite being the youngest player in the squad.

27 days until he's eligible for the first-team.https://t.co/wns2ujwmhu

