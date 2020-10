Οι «βασιλικοί μπλε» παρέμειναν για 20ο παιχνίδι μακριά από τη νίκη, πήραν τον πρώτο τους βαθμό για τη φετινή σεζόν με το 1-1 απέναντι στην Ουνιόν Βερολίνου και πλέον έχουν μπροστά τους το μεγάλο ντέρμπι της κοιλάδας του Ρουρ κόντρα στην Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Λίγο μετά το ματς με την ομάδα του Βερολίνου, αντιπροσωπεία οπαδών ζήτησε συνάντηση με τα μέλη της αποστολής κι αυτή έλαβε χώρα έξω από το γήπεδο...

«Πρέπει να παίξετε πολύ καλύτερα στο ντέρμπι του Σαββάτου...Είναι το πιο σημαντικό ματς της χρονιάς. Επιτρέπεται να χάσετε, αλλά να σας δούμε να προσπαθείτε και να ιδρώνετε. Έχει σημασία ο τρόπος. Θα τα ξαναπούμε από κοντά και αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση δεν θα είμαστε τόσο ήρεμοι. Καταλάβατε;» ήταν τα λόγια από τον εκπρόσωπο των οπαδών προς τους ποδοσφαιριστές όπως μετέφερε στο ρεπορτάζ του στο γερμανικό Sport1 ο Πάτρικ Μπέργκερ.

After Schalke’s 1-1 draw with Union Berlin, the Royal Blues’ first point of the season but 20th game without a win, around 80 #S04 ultras demanded to speak to the team.

Their biggest concern: next week’s derby against Borussia Dortmund.

Thread:pic.twitter.com/wWXyZzaY4x

— Matt Ford (@matt_4d) October 18, 2020