Το «φαινόμενο» της Ακαδημίας της Ντόρτμουντ, ο Γιουσούφα Μουκοκό, επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά τους διθυράμβους που γράφονται γύρω από το όνομά του, πετυχαίνοντας χατ-τρικ στο ντέρμπι της Βεστφαλίας κόντρα στη Σάλκε, με το οποίο έφτασε τα 9 γκολ σε μόλις τρεις εμφανίσεις με την Κ-19.

Ωστόσο, πέρα από την άμυνα των ενηλίκων Βασιλικών Μπλε που κλήθηκε να αντιμετωπίσει, έπρεπε να υπομείνει και τις διαρκείς ρατσιστικές προσβολές από την κερκίδα των γηπεδούχων.

Ειδικά μετά το 3ο του τέρμα, που σφράγισε τη νίκη της Μπορούσια με 3-2, μερίδα οπαδών της Σάλκε επιτέθηκε επαναλαμβανόμενα στον 15χρονο επιθετικό, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει επίσημη συγγνώμη από τον σύλλογο λίγες ώρες μετά το τέλος του αγώνα.

«Το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ζητήσουμε συγγνώμη για τη συμπεριφορά μερίδας των οπαδών μας προς τον Γιουσούφα Μουκοκό στο σημερινό ματς της Κ-19. Ξέχωρα από τα συναισθήματα ενός ντέρμπι, καταδικάζουμε απόλυτα τέτοιες προσβολές. Η διοίκηση της Σάλκε και η ένωση των υποστηρικτών μας θα αναλάβουμε δράση».

We can only apologise for the behaviour of some of our fans towards Youssoufa #Moukoko at today's U19s match. Derby emotions aside, we completely condemn and oppose such insults.

We and @s04fanbelange will take the necessary measures. #NoToRacism #S04 @knappenschmiede pic.twitter.com/DoUOrUOcSV

— FC Schalke 04 (@s04_en) October 18, 2020