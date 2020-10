Γκλάντμπαχ: Από τους 10.000 οπαδούς, μόνο 300 στο γήπεδο λόγω κρουσμάτων...

Due to the current infection rate of 36.8 per 100,000 in Mönchengladbach, tomorrow's home game against VfL Wolfsburg will take place with only 300 fans instead of 10,000.

