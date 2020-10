Στην καρέκλα του «Εκατομμυριούχου» (Wer wird Millionär) κάθισαν οι σταρ της εθνικής Γερμανίας για φιλανθρωπικό σκοπό και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία.

Οι Κίμιχ, Γκορέτσκα, Ζίλε, Τραπ, Κλόστερμαν μαζί με τον παλαίμαχο, Όλιβερ Μπίρχοφ, έλαβαν μέρος στο διάσημο παιχνίδι της γερμανικής τηλεόρασης και κατάφερεαν να φύγουν με το ποσό των 225 χιλιάδων ευρώ!

Οι έξι Γερμανοί χωρίστηκαν σε ζευγάρια, με τους Ζίλε-Κλόστερμαν να τα πηγαίνουν καλύτερα από όλους σταματώντας στις 125 χιλιάδες ευρώ, ενώ το δίδυμο της Μπάγερν Μονάχου, Κίμιχ-Γκορέτσκα μάζεψαν 65.000 ευρώ και οι Τραπ-Μπίρχοφ 35.000 ευρώ.

Τα ποσά αυτά θα διατεθούν σε φιλανθρωπικά ιδρύματα για τη «μάχη» κατά του κορονοϊού, αλλά και σε κλινική για παιδιά με καρκίνο.

Niklas #Süle is up next alongside Lukas Klostermann @DFB_Team_EN pic.twitter.com/rPjITg3kRq

@lukaskl96 and Niklas Süle have raised €125,000 for charity on Who Wants To Be A Millionaire

Congrats, guys!

@RTLde

#DieRotenBullen pic.twitter.com/jMdsUpEig4

— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) October 12, 2020