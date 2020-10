«Έπαιξε» για τη Γιουβέντους, φερόταν «κλεισμένος» στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Ραούλ Χιμένες, όμως, δεν το κουνάει από το «Molineux».

Η Γουλβς ανακοίνωσε την ανανέωση του Μεξικανού all-time σκόρερ της στην Premier League, ο οποίος έβαλε υπογραφή σε νέο συμβόλαιο που λήγει ως το 2024.

Σε 103 συμμετοχές με τους Λύκους, ο Χιμένες έχει σκοράρει 46 γκολ την τελευταία διετία και αποτελεί το σημείο αναφοράς στην επιθετική γραμμή του Νούνο Εσπιρίτο Σάντο.

The full story as our number nine signs up for four more years! #Raul2024



