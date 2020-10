Λεβαντόφσκι: «Το ταξίδι συνεχίζεται...» (pic)

Φαίνεται ότι ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι έχει την όρεξη να συνεχίσει στις ίδιες πτήσεις.

Ο Πολωνός επιθετικός, ο οποίος τα... πήρε όλα τη σεζόν που πέρασε με τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου, έχοντας σε 47 ματς 55 γκολ!

Ετσι, μετά το βραβείο του καλύτερου επιθετικού, πήρε και τον τίτλο του παίκτη της σεζόν στο Champions League κι ο ίδιος δείχνει να μην έχει χάσει την όρεξή του.

«Ποτέ μην σταματάς να ονειρεύεσαι. Ευχαριστώ γι' αυτό τα ξεχωριστά βραβεία. Είναι μια στιγμή περηφάνιας, αλλά το ταξίδι συνεχίζεται», έγραψε στο twitter.

Never stop dreaming Thank you for this prestigious awards. Tonight is a proud moment, but the journey continues @FCBayern pic.twitter.com/jpwGlulrc9

— Robert Lewandowski (@lewy_official) October 1, 2020