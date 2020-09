Λίγες ημέρες μετά την αναμενόμενη αποπομπή του Ντέιβιντ Βάγκνερ, η Σάλκε βρήκε τον διάδοχό του στο πρόσωπο του Μάνουελ Μπάουμ.

Η διοίκηση των Βασιλικών Μπλε προχώρησε στην πρόσληψη του 41χρονου Γερμανού coach, ο οποιός στο παρελθόν βρέθηκε για τρεις σεζόν στο τιμόνι της Άουγκμσπουργκ (2016-2019) και μέχρι πρότινος ήταν επικεφαλής στις Κ-20 και Κ-18 των «Πάντσερ». Πλέον, θα κληθεί να βγάλει την ομάδα της Βεστφαλίας από το επικίνδυνο τέλμα και τουλάχιστον να την κρατήσει στη Bundesliga και τη νέα σεζόν.

Ανάμεσα στο τιμ των βοηθών του, θα βρίσκεται και ο παλαίμαχος Βραζιλιάνος σέντερ μπακ, Νάλντο, ο οποίος είχε φορέσει τη φανέλα του κλαμπ από το 2016 ως το 2019.

